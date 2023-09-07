John Terry Suudi Arabistan ekibi ile anlaştı

Chelsea'nin alt yaş takımlarında görev yapan eski futbolcu John Terry, teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, John Terry ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın en az 2 yıl olacağını belirten haberde opsiyonlarla birlikte bu sürenin 4 yıla çıkabileceği belirtildi.

AL-SHABAB, TERRY'E GÜVENİYOR

Suudi ekibi Al-Shabab'ın Terry ile yapılan görüşmelerde ona çok güvendiğini ifade edilirken, Terry'nin önümüzdeki transfer döneminde takıma birçok yıldız getirebileceğine inandıkları belirtildi.

ÜÇ TAKIMDA GÖREV YAPTI

Futbolu 2019 yılında bırakan John Terry, futbolu bırakmasının ardından Aston Villa, Leichester City ve Chelsea'de alt yaş kategorilerinde görev aldı.

ÜÇÜNCÜ İNGİLİZ

John Terry, Al-Shabab'a imza atması halinde Suudi Arabistan'da görev yapacak üçüncü İngiliz teknik direktör olacak.

Robbie Fowler - Al-Qadsiah

Steven Gerrard - Al-Ettifaq