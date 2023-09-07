Hollanda - Yunanistan maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. maçında Hollanda sahasında Yunanistan'ı ağırlıyor. Philips Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Michael Oliver düdük çalıyor.
HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇINDA İLK 11'LER
Hollanda: Flekken, van Dijk, Ake, Geertruida, Blind, de Jong, de Roon, Dumfries, Simons, Gakpo, Weghorst
Yunanistan: Vlachodimos, Rota, Retsos, Hatzidiakos, Tsimikas, Kourbelis, Siopis, Masouras, Mantalos, Bakasetas, Pavlidis
HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Hollanda - Yunanistan maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport 2'den naklen canlı olarak yayınlanıyor.