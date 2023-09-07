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Hollanda - Yunanistan maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

Hollanda ile Yunanistan, EURO 2024 Avrupa Elemeleri B Grubu 5. maçında kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Hollanda - Yunanistan maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:45 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:46
Hollanda - Yunanistan maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. maçında Hollanda sahasında Yunanistan'ı ağırlıyor. Philips Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Michael Oliver düdük çalıyor.

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇINDA İLK 11'LER

Hollanda: Flekken, van Dijk, Ake, Geertruida, Blind, de Jong, de Roon, Dumfries, Simons, Gakpo, Weghorst

Yunanistan: Vlachodimos, Rota, Retsos, Hatzidiakos, Tsimikas, Kourbelis, Siopis, Masouras, Mantalos, Bakasetas, Pavlidis

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Hollanda - Yunanistan maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport 2'den naklen canlı olarak yayınlanıyor.

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