Molde - Klasvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Molde ile Klasvik kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde - Klasvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - KLASVİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Klasvik maçı 15 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.