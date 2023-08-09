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Cüneyt Çakır Gürcistan'da MHK Başkanı oldu!

Son dakika spor haberi: FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu. Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildiği ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 17:56
Cüneyt Çakır Gürcistan'da MHK Başkanı oldu!

Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na getirildi.

Gürcistan Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildiğini açıkladı. Göreve başlayan Çakır, Gürcistan 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de görev alan hakemlerle yapılan toplantıya katıldı. Gürcistan Futbol Federasyonu'na teşekkür eden ve hakemlere seslenen Çakır, "Bu pozisyon bana teklif edildiğinden beri mükemmel bir iletişimimiz oldu. Gürcistan Futbol Federasyonu yönetimi hakemlikle ilgili vizyonunu, planlarını ve görüşlerini benimle paylaştı. Bu olumlu tutum, bugün burada olmamın ana sebebidir. Kariyerim boyunca birçok büyük maça ve turnuvaya katıldım. Sürdürülebilir başarıya ulaşmak her zaman ana hedefim olmuştur. İlk hedefimiz sürdürülebilir başarıya doğru adımlar atmak olacaktır. Hakem eğitiminde uluslararası standartları tanıtacağız ve uluslararası maçlara daha fazla hakem dahil etmeye çalışacağız. Tüm kulüplere, oyunculara ve teknik direktörlere saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı sahada da bekliyoruz. Amacımız tüm hakemleri ulusal şampiyona maçlarına en iyi şekilde hazırlayalım ki sadece sahada gösterilen futbolun kalitesi konuşulsun. Biz komşuyuz ve burada kaldığım süre boyunca ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasını istiyorum. Bu benim için büyük bir onur olacak" diye konuştu.

DAVID MUJIRI: CÜNEYT ÇAKIR, HAKEMLERİN GELİŞİMİ İÇİN UYGULANAN TÜM PROJELERİN BAŞINDA YER ALACAK

Gürcistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Davit Mujiri ise "Gürcistan Futbol Federasyonu hakem departmanına FIFA'nın deneyimli hakemi Cüneyt Çakır başkanlık yapacak. Çakır, Gürcistan'da yaşayacak ve hakemlerinin gelişimi için uygulanan tüm projelerin başında yer alacak. Elbette yakın zamanda beraberinde getireceği yeniliklerden de sizleri haberdar edeceğiz. Uluslararası arenada yıllar boyunca biriktirdiği tecrübenin Gürcistan'da bu yönün gelişmesine faydalı olacağından memnunum" ifadelerini kullandı.

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