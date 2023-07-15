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Bernard Mensah Al-Tai'ye transfer oldu

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig takımlarından Kayserispor'la olan sözleşmesi biten Bernard Mensah’ın yeni takımı Al-Tai oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:07
Bernard Mensah Al-Tai'ye transfer oldu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Tai, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı. 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Bernard Mensah, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Tai'ye imza attı.

Bernard Mensah'ın yeni kulübü Al-Tai ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı ve Ganalı oyuncunun her sezon için yaklaşık 1.7 milyon euro kazanacağı ifade edildi. 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu 2017 yılında Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralanmış, sonrasında Kayserispor'a önce kiralık sonra da 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bernard Mensah, Kayserispor'da gösterdiği performans ile 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Ganalı orta saha oyuncusu Mensah Süper Lig'de forma giydiği 3 farklı takımda toplam 143 maçta 24 gol, 23 asist ve 9 bin 675 dakika süre alarak katkı sağladı.

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