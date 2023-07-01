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Jorge Jesus Al-Hilal'in yeni teknik direktörü oldu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Al-Hilal'in başına geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 00:17
Jorge Jesus Al-Hilal'in yeni teknik direktörü oldu!

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Hilal, teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'den ayrılan 68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Jesus, daha önce Haziran 2018-Ocak 2019 arasında da Suudi ekibini çalıştırmış ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Al Hilal ile 25 maça çıkan deneyimli teknik adam, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

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