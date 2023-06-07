Haberler Futbol Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Serhiy Rebrov dönemi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Serhiy Rebrov dönemi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Serhiy Rebrov getirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 13:31
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Serhiy Rebrov dönemi

Ukrayna Futbol Federasyonu, geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine 49 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile C Grubu'nda yer alan Ukrayna, ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray'daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...
Galatasaray'da Okan Buruk'tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi
Beşiktaş'ta kritik Ghezzal kararı!
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Gün Ortası
Benzema'nın yeni takımı resmen açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 7 Haziran?
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarına müjde!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Inter maçı saat kaçta? Manchester City - Inter maçı saat kaçta? 14:28
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi 13:31
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:29
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya 13:26
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun... 12:41
G.Saray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor G.Saray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor 12:33
Daha Eski
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu 12:24
İspanyollardan flaş Bartra iddiası! İspanyollardan flaş Bartra iddiası! 12:20
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:08
Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:52
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti 11:39
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:39