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Burak Yılmaz'ın geleceğine dair flaş açıklama!

Son dakika spor haberleri... Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen eski milli golcü Burak Yılmaz'ın geleceğine dair flaş bir açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 15:02
Burak Yılmaz'ın geleceğine dair flaş açıklama!

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir açıklama yapıldı. ESPN yorumcusu Hans Kraay, 37 yaşındaki tecrübeli ismin seneye Fortuna'da forma giymeyeceğini söyledi ve şunları kaydetti:

Burak Yılmaz gitti. Şunu yüzde 100 söyleyebilirim ki seneye Fortuna Sittard'da olmayacak. Hem de hiçbir formda.

VEDA ETMİŞTİ

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın geçtiğimiz ay Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalanmıştı. Golcü oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullanmış ve kulübe veda etmişti.

Yılmaz, geride bıraktığımız yıl ilk iki yılı oyuncu ve ardından Sittard kulübünde başka bir pozisyonda görev almak şartıyla beş yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

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