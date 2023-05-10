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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı. İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:46 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:49
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Watford, resmi twitter hesabından haberi böyle duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: "Valerien Ismael'in yeni teknik direktörümüz olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldin Valerien"

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