Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı resmen açıklandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Watford, resmi twitter hesabından haberi böyle duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: "Valerien Ismael'in yeni teknik direktörümüz olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldin Valerien"

We are pleased to confirm the appointment of Valérien Ismaël as our new Head Coach.



Welcome to Watford, Valérien. 👊