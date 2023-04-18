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Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti

Son dakika haberi: Dani Alves, bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan dolayı tutuklu olarak yargılanmıştı. Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Dani Alves'in verdiği ilk ifadede yalan söylediği ortaya çıktı. Yeniden hakim karşısına çıkan Dani Alves, mahkemede flaş açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 09:15
Mahkemede şok sözler! Dani Alves itiraf etti

İspanya'da yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma talebi bir kez reddedilen Dani Alves, kendi isteğiyle ikinci kez mahkemede bir hakim karşısına çıktı.

Milliyet'in İspanyol medyasından EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Dani Alves, "Eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini" itiraf etti.

KARŞI TARAFIN RIZASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Dani Alves, mart ayı ortasında evliliğini sonlandıracağını açıklayan eşi Joana Sanz'ı halen sevdiğini dile getirdi.

Brezilyalı futbolcu, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan 23 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ilk defa kabul etse de bunun bir saldırı olmadığını, karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savundu.

Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti. Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili karar henüz verilmedi.

12 YIL HAPİS İSTEMİ
Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti. İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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