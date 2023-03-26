Malta - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Malta - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Malta ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - İtalya maçı 26 Mart Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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MALTA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Malta

Bonello; Attard, S. Borg, Apap; J. Mbong, Kristensen, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Teuma; Satariano

İtalya

Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Cristante, Verratti, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto