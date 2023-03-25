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İskoçya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İskoçya ile Güney Kıbrıs kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 10:30
İskoçya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

İskoçya - Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İskoçya ile Güney Kıbrıs kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Güney Kıbrıs maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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İSKOÇYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İskoçya

Gunn; Hickey, Hanley, Porteous, Robertson; McTominay, McGregor; Armstrong, McGinn, Christie; Adams

Güney Kıbrıs

Panagi; Antoniou, Laifis, Roberge, Ioannou; Kyriakou, Kastanos, Artymatas; Loizou, Christofi, Tzionis

ASpor CANLI YAYIN

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