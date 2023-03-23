Makedonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Makedonya - Malta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Makedonya ile Malta kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Makedonya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAKEDONYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Makedonya - Malta maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.