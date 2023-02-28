PUSKAS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? | Yılın golü ödülü Puskas'ın sahibi belli oldu mu? Puskas ödülü nedir?

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu. Messi, Martinez, Scaloni gibi isimler Dünya Kupası'nın ardından ödüllere layık görülürken, En merak edilen ödül ise Puskas ödülü oldu. Peki, Yılın golü ödülü Puskas'ın sahibi belli oldu mu? Puskas ödülü nedir?

YILIN GOLÜ ÖDÜLÜ PUSKAS'IN SAHİBİ BELLİ OLDU MU?

Paris'te düzenlenen futbolda yılın en başarılı isimleri gecesine, Ampute futbolcusu Marcin Oleksy'nin attığı gol damga vurdu. Her yıl düzenlenen bu gecede yılın golü Oleksy'nin attığı rövaşata golü seçildi.

PUSKAS ÖDÜLÜNDE KRİTERLER NEDİR?

Topun kaleye girdiği nokta sıradan olmamalı.

Maçın önemi dikkate alınmalı.

Rakip takımın hatalarından meydana gelen bir gol olmamalı.



İŞTE PUSKAS ÖDÜLÜ ALAN O GOL

Görsel FIFA resmi internet sitesinden alınmıştır.