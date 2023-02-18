Haberler Futbol Messi, Neymar ve Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

Messi, Neymar ve Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

TFF'nin duyurduğu 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyası Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldız futbolcuların da katılımıyla gerçekleşecek. Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:43 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 14:22
Messi, Neymar, Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak.

Messi, Neymar, Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.

Messi, Neymar, Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

Messi, Neymar, Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

Messi, Neymar, Mbappe'den TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek

Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuza verip dertlerimize derman olacağız." demişti.

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