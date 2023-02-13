Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak futbolu bıraktı

Ocak ayının sonlarında İspanya 3. Lig ekibi Intercity ile sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını duyurdu.

Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var sevdiklerinizle vakit geçirin." ifadelerini kullandı.

Emre Çolak kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir, Göztepe ve son olarak Intercity formalarını terletti.