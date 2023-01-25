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Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmasında Barcelona ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:00
Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Barcelona - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Barcelona ile Real Sociedad, çeyrek final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Sociedad 25 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembele, Lewandowski, Raphinha

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Illarramendi, Zubimendi; Barrenetxea, Sorloth, Oyarzabal

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