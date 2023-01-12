Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Fiorentina - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina, Sampdoria'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIORENTINA - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fiorentina - Sampdoria maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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FIORENTINA - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fiorentina
Cerofolini; Dodo, Martinez, Igor, Ranieri; Castrovilli, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Kouame
Sampdoria
Contini; Amione, Rocha, Murru; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Sabiri, Djuricic; Lammers
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