Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Fiorentina - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina, Sampdoria'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Sampdoria maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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FIORENTINA - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Cerofolini; Dodo, Martinez, Igor, Ranieri; Castrovilli, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Kouame

Sampdoria

Contini; Amione, Rocha, Murru; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Sabiri, Djuricic; Lammers

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