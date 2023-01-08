PSG'nin eski yıldızı Modeste M'Bami hayatını kaybetti!

PSG'nin ve Kamerun Milli Takımı'nın eski futbolcusu Modeste M'Bami 40 yaşında kalp krizi geçirerek hayatına gözlerini yumdu.



FRANSA'NIN PEK ÇOK TAKIMINDA FORMA GİYMİŞTİ

Sedan'daki başarılı performansı ile dikkat çeken Kamerunlu, ardından PSG'ye transfer oldu ve oradan da birkaç yıl sonra Marsilya'ya geçti. Yıllarca Ligue 1'de top koşturan Modeste, ayrıca Almeria, Dalian Aerbin, Changchun Yatai, Al-Ittihad, Millonarios ve Le Havre formalarını terletti.

2016'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Le Havre forması ile futbola veda eden oyuncu, 38 kez Kamerun Milli Takımı'nda da forma giydi.