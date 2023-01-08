PSG'nin eski yıldızı Modeste M'Bami hayatını kaybetti!

PSG'nin ve Kamerun Milli Takımı'nın eski futbolcusu Modeste M'Bami 40 yaşında kalp krizi geçirerek hayatına gözlerini yumdu.
FRANSA'NIN PEK ÇOK TAKIMINDA FORMA GİYMİŞTİ
Sedan'daki başarılı performansı ile dikkat çeken Kamerunlu, ardından PSG'ye transfer oldu ve oradan da birkaç yıl sonra Marsilya'ya geçti. Yıllarca Ligue 1'de top koşturan Modeste, ayrıca Almeria, Dalian Aerbin, Changchun Yatai, Al-Ittihad, Millonarios ve Le Havre formalarını terletti.
2016'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI
Le Havre forması ile futbola veda eden oyuncu, 38 kez Kamerun Milli Takımı'nda da forma giydi.
Le @PSG_inside est en deuil. Modeste Mbami vient de nous quitter, à l'âge de 40 ans, après avoir succombé à une crise cardiaque.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2023