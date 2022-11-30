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Kolombiya futbolu yasta! Andres Balanta hayatını kaybetti

Son dakika spor haberleri... Kolombiya futbolu yasta... 22 yaşındaki genç futbolcu Andres Balanta'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 08:42
Kolombiya futbolu yasta! Andres Balanta hayatını kaybetti

Kolombiya Futbol Federasyonu, 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Andres Balanta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Deportivo Cali'de forma giyen Balanta, bu sezon Arjantin ekibi Atletico Tucuman'a kiralanmıştı. Oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

18 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Andres Balanta, kariyerine Deportivo Cali'de başladı. Sezon başında Arjantin temsilcisi Atletico Tucuman'a kiralanan genç futbolcu, 28 karşılaşmada forma giydi, 1 asist yaptı. 1.77 cm boyundaki genç yıldız, ön libero olarak görev yapıyordu.

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