Ürdün - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ürdün - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Ürdün ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ürdün - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜRDÜN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ürdün - İspanya maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ÜRDÜN - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ürdün

Laila; Al-Zoubi, Obaid, Hashish, Yassin; Al-Hourani, Samir, Al-Rawabdeh; Olwan, Al-Dardour, Al-Naimat

İspanya

Simon; Carvajal, Guillamon, Garcia, Gaya; Soler, Gavi, Busquets; Pino, Torres, Williams