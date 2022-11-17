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Ürdün - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Ürdün ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ürdün - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:50
Ürdün - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ürdün - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Ürdün ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ürdün - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜRDÜN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ürdün - İspanya maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ÜRDÜN - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ürdün

Laila; Al-Zoubi, Obaid, Hashish, Yassin; Al-Hourani, Samir, Al-Rawabdeh; Olwan, Al-Dardour, Al-Naimat

İspanya

Simon; Carvajal, Guillamon, Garcia, Gaya; Soler, Gavi, Busquets; Pino, Torres, Williams

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