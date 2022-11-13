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Cagliari Pisa: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie B'nin 13. haftasımda Pisa deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Pisa, Olimpiu Morutan'ın gol attığı maçta Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:08 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:14
Cagliari Pisa: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie B'nin 13. haftasında Cagliari ile Pisa kozlarını paylaştı. Unipol Domus'ta oynanan maç 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ardından konuk ekip Pisa, 50. dakikada Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Rumen sağ kanat Olimpiu Morutan'ın attığı golle öne geçti. Cagliari, 67. dakikada Gianluca Lapadula ile bu gole cevap verdi.

Olimpiu Morutan, Serie B'deki 11. karşılaşmasında 4. golünü atarken 3 de asist yaptı. Morutan bir önceki maçta Cosenza'ya karşı ise ağları 2 kez havalandırmıştı.

Bu sonucun ardından Cagliari 17, Pisa ise 15 puana yükseldi. Morutan'ın takımı Pisa, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Pisa, bir sonraki maçında sahasında Ternana ile karşılaşacak. Cagliari ise Frosinone deplasmanına gidecek.

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