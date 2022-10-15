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TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 13:41
TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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