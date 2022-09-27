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Bulgaristan - Türkiye maçı | CANLI

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Türkiye U19 Milli Takımı'mız kozlarını paylaşıyor. Müsabaka saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:20
Bulgaristan - Türkiye maçı | CANLI

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. U19 Futbol Milli Takımı'mız, Bulgaristan ile karşılaşıyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Bulgaristan: Andreev, Georgiev, Pavlov, Marinov, Ivanov, Nguyen Do, Stoyanov, Mitkov, Kolev, Zlatev, Dimitrov

Türkiye: Jankat, Muhlis, Ayberk, Emir, Umut, Hamza, Sami, Mehmet, Emir, Burak, Başar

BULGARİSTAN U19 - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan U19 - Türkiye U19 maçı 27 Eylül Salı günü saat 17:00'de oynanıyor. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), İlker Akar (Altınordu), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Umut Erdem (Galatasaray), Emir Ortakaya (Göztepe), Bartu Kırtaş (İstanbulspor), Ayberk Karapo (Manisa FK), Muhlis Dağaşan (PSV), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Tintiş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Orta saha: Furkan Yöntem, Sami Satılmış, Tugay Güner (Altınordu), Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Adem Metin Türk (Arnavutköy Belediyespor), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), Başar Önal (De Graafschap), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Emirhan İlkhan (Torino), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor)

Forvet: Ahmet Karademir (Arabam.com Konyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Habib Biçer (Bitexen Sapanca Gençlikspor), Safa Yıldırım (Hertha Berlin)

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