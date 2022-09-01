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TRANSFER HABERLERİ | Eski Galatasaraylı golcü Halil Dervişoğlu Burnley formasını giydi!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve ardından kulübü Brentford'a dönen Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu Burnley formasını giyerek poz verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 15:09 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 15:19
TRANSFER HABERLERİ | Eski Galatasaraylı golcü Halil Dervişoğlu Burnley formasını giydi!

Eski Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Golcü oyuncu, kulübü Brentford'dan ayrıldı ve Burnley formasını giyerek poz verdi.

Halil Dervişoğlu, Twente Enschede, Brentford, Sparta Rotterdam ve Galatasaray takımlarında forma giymiş ve toplamda 171 maçta görev alıp 55 gol, 31 asistlik performans sergilemiştir.

Milli futbolcunun 30 Haziran 2024 tarihine kadar kulübüyle sözleşmesi bulunmakla birlikte 3 milyon Euro'da güncel piyasa değeri belirlenmiştir.

RESMEN AÇIKLANDI

Burnley, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattıklarını resmen açıkladı.

İŞTE BURNLEY'NİN AÇIKLAMASI

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