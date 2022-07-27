Haberler Futbol Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Arabistan'ı karıştırdı. Al Nassr'ın İspanya'daki hazırlık kampına katılmayan yıldız futbolcu yine gündem oldu. Ayrıca Talisca'nın sözleşmesinde flaş bir maddenin olduğu ortaya çıktı. İşte sözleşmesindeki o madde ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:23
Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Adı her transfer döneminde Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ı karıştırmaya devam ediyor.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Kariyeri Suudi Arabistan'dan sürdüren Anderson Talisca, takımı Al Nassr'ın Al Fateh ile karşılaştığı son maçta ise penaltı kaçırmış, sonraki dakikalarda kırmızı kart görerek oyunda atılmasıyla eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

VAR'ın müdahalesi ile topsuz alanda rakibine yaptığı hareketin ardından oyun dışı kalan Talisca'ya taraftarlar tepki göstermiş oyuncunun kulüpteki geleceği sorgulanmaya başlamıştı.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

"BENİ BAŞKA OYUNCULARLA KARIŞTIRMAYIN"

Spor Arena'nın Arap basınından derlediği habere göre; yıldız futbolcu bir kez daha kulüpte kaos yarattı.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Öyle ki Talisca, Al Nassr'ın İspanya'daki sezon öncesi kampına zamanında katılmadığı için büyük bir tepkiyle daha karşılaştı.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Brezilya'da müzik çalışmaları içerisinde olan ve partilere katıldığı videolar ortaya çıkan Talisca, "Parti yaptığımı söyleyerek beni başka oyuncularla karıştırmayın. Burada olmamın sebepleri var. Kısa süre içinde takımımla olacağım." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

SÜRE BUGÜN DOLUYOR"

Öte yandan oyuncunun sözleşmesindeki özel maddeye göre lig bitimiyle 30 gün tatil yapma hakkı bulunduğu da iddialar arasında.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Burada kritik nokta sezonun 27 Temmuz'da sona ermesi. Talisca gün içerisinde kampa katılmazsa sözleşmedeki bu maddeyi de çiğnemiş olacak.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

GUSTAVO GELDİ TALISCA YOK

Öte yandan Al Nassr, Fenerbahçe'den Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini açıkladı.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Al Nassr kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Luiz Gustavo'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını, Gustavo ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Luiz Gustavo yeni sezonda Talisca ve Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr'da kariyerine devam edecek. Brezilyalı futbolcu, takımla tanışırken Vincent Aboubakar onu karşılayan ilk isimlerdendi.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü'nde forma giyen Anderson Talisca'nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Bu da her dönem adı Türkiye ile anılan oyuncunun ülkemize geri dönüşünün önünde kocaman bir engel.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Kulübüyle gerginlik yaşayan Talisca'nın kampa katılım zamanı geleceği açısından da kritik bir önem taşıyor.

Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Sözleşmede kulübün yaptırım haklarıyla ilgili net bilgiler olmasa da yüksek maaşından çıkmak için Arap kulübü yeni bir hamlede bulunabilir.

DİĞER
Birkan Sokullu sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile ilişkilerinin 3. yılını kutladı!
Sahibinden'e soruşturma başlatıldı!
F.Bahçe'de kaleye 3 aday! İşte o isimler
Kanarya'ya İtalyan futbolcudan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınlarda ilk finalist İngiltere
Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kaleye 3 aday! İşte o isimler F.Bahçe'de kaleye 3 aday! İşte o isimler 10:18
Kanarya'ya İtalyan futbolcudan kötü haber! Kanarya'ya İtalyan futbolcudan kötü haber! 09:44
Cimbom'da Harit defteri kapandı! Cimbom'da Harit defteri kapandı! 09:34
SALERNITA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE SALERNITA - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 09:18
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı izle Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı izle 09:00
Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu Jorge Jesus neşteri vurdu! Tam 8 yolcu 08:59
Daha Eski
Fransızlar duyurdu! F.Bahçe ile görüşmeler başladı Fransızlar duyurdu! F.Bahçe ile görüşmeler başladı 08:58
İstanbul'a dönüşte yollar ayrılacak! Fesih... İstanbul'a dönüşte yollar ayrılacak! Fesih... 08:11
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları Mukiele PSG'de! İşte sözleşme detayları 01:43
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:59
Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu Devler Ligi'nde tur atlayan 6 takım belli oldu 00:58