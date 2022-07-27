Talisca'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı!

Brezilya'da müzik çalışmaları içerisinde olan ve partilere katıldığı videolar ortaya çıkan Talisca, "Parti yaptığımı söyleyerek beni başka oyuncularla karıştırmayın. Burada olmamın sebepleri var. Kısa süre içinde takımımla olacağım." şeklinde bir açıklama yayınladı.