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Antony’ye yoğun pres

Manchester United, Ajax’ın yıldızı için 50 milyon euro önerdi. Hollanda ekibi 80 istedi. Premier Lig devi ise baskısını artırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Antony’ye yoğun pres
Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olan, Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool'un gerisinde kalan Manchester United, teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ı getirmişti. Hollandalı çalıştırıcı, eski takımı Ajax'tan Antony'nin mutlaka alınmasını istemişti. İngiliz temsilcisi, Hollanda ekibinin kapısını çaldı. Anthony için 50 milyon euro'luk bir teklif sundular. Ajax ise oyuncularını 80 milyon euro'nun altında bir bedele satmak istemediklerini kaydettiler. 22 yaşındaki Brezilyalı süper yıldızın da kariyerini İngiltere'de sürdürmek istemesi, United'ın işini kolaylaştırıyor. Erik ten Hag da eski öğrencisini mutlaka takımda görmek istiyor. Bu hafta bir görüşme daha olacak. Manchester Uniter bu temasta işi imza aşamasına getirmeyi planlıyor.
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