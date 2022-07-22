Standard Liege - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Belçika Ligi

Belçika Ligi'nde heyecan devam ediyor. Standard Liege ile Gent karşı karşıya gelecek. Standard Liege ile Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Standard Liege - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STANDARD LIEGE - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Standard Liege - Gent maçı 22 Temmuz Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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