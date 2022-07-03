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Cüneyt Çakır’a teklif var

Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda final maçını yöneten Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Kararımı yakında paylaşacağım" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Cüneyt Çakır’a teklif var
Anadolu Adalet Sarayı'nın 10. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda final maçını yöneten Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "TFF ile bir yıllık daha sözleşmem bulunuyor ancak yurt dışından hem hakemlik, hem yöneticilik, hem de eğitmenlik teklifleri var. Kararımı yakında paylaşacağım" dedi.
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