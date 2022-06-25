Yayıncıdan 150 milyon daha

TFFve Digiturk beIN Media Group arasında 2022-23 ve 2023-24'ü kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Riva'daki imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly katıldı. Başkan Büyükekşi, "Aslında anlaşılmış bir rakam vardı. Spor Toto isim hakkı hariç 2 milyar 50 milyon liraydı bu rakam. O zamanki başkan Ahmet Ağaoğlu 'mutabıkız, yetki veriyoruz' dedi. Yaptığımız görüşmelerde bu rakamın bizim için bazı şartlar konusunda verdiğim öneriler ve çalışmalara Yousef Bey'in olumlu yaklaşması üzerine anlaşmanın 150 milyon lira daha yükseltilmesini sağladık" dedi.