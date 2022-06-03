Fransa - Danimarka maçı CANLI izle! Fransa - Danimarka maçı canlı anlatım | UEFA Uluslar Ligi maçı izle

Fransa ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Stade de France'da oynanan zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor.







FRANSA - DANİMARKA MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, L. Hernandez, Kante, Tchouameni, Coman, T. Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Höjberg, Delaney, Wass, Maehle, Olsen, Eriksen, Dolberg

FRANSA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fransa ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği mücadele 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.