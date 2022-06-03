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Fransa - Danimarka maçı CANLI izle! Fransa - Danimarka maçı canlı anlatım | UEFA Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. İlk hafta maçında Fransa sahasında Danimarka'yı konuk ediyor. Stade de France'da oynanan zorlu mücadelede hakem Felix Zwayer düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 22:00
Fransa - Danimarka maçı CANLI izle! Fransa - Danimarka maçı canlı anlatım | UEFA Uluslar Ligi maçı izle

Fransa ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Stade de France'da oynanan zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalıyor.



FRANSA - DANİMARKA MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, L. Hernandez, Kante, Tchouameni, Coman, T. Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Höjberg, Delaney, Wass, Maehle, Olsen, Eriksen, Dolberg

FRANSA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fransa ile Danimarka'nın karşı karşıya geldiği mücadele 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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