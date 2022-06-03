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Fransa - Danimarka maç sonucu: 1-2 | Andreas Cornelius şov yaptı

UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında Fransa sahasında Danimarka'yı konuk etti. Stade de France'da oynanan zorlu mücadelede hakem Felix Zwayer düdük çaldı. Zorlu müsabakaya Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius damgasını vurdu. Oyuna sonradan giren 29 yaşındaki futbolcu attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Danimarka 3 puanı hanesine yazdırdı. Fransa'nın tek golü Benzema'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 23:43
Fransa - Danimarka maç sonucu: 1-2 | Andreas Cornelius şov yaptı

Fransa ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında kozlarını paylaştı. Stade de France'da oynanan zorlu karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu.

Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

CORNELIUS OYUNA GİRDİ MAÇI ÇEVİRDİ!
Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, 59. dakikada Dolberg'in yerine oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki oyuncu 68 ve 89. dakikada attığı gollerle Danimarka'ya galibiyeti getiren isim oldu.

Kritik karşılaşmayı 2-1 kazanan Danimarka 3 puanın sahibi oldu.

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