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Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda!

CONCACAF Dünya Kupası elemelerinde ilk golü Cyle Larin'in attığı maçta Jamaika'yı 4-0 yenen Kanada, Katar 2022'ye katılmayı garantileyen 19. takım oldu. Kanada böylece 36 yıllık hasrete son vererek Meksika 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:12
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda!

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Kanada, konuk ettiği Jamaika'yı 4-0 yenerek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Elemelerin final etabının 13. hafta maçları oynandı. Grup lideri Kanada, konuk ettiği Jamaika'yı 13. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, 44. dakikada Tajon Buchanan, 83. dakikada Junior Hoilett ile 88. dakikada Adrian Mariappa'nın (kendi kalesine) golleriyle 4-0'lık skorla geçti.

Bu sonuçla elemelerin son haftası öncesi puanını 28'e çıkaran Kanada, 36 yıl aranın ardından ikinci kez Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Larin ise 13 gole ulaşarak elemelerin krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.

Kanada'nın yanı sıra elemelerde ilk 3'e giren diğer iki takım, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak. Son hafta maçları, 31 Mart'ta oynanacak.

Grubun diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

El Salvador-Kosta Rika: 1-2

ABD-Panama: 5-1

Honduras-Meksika: 0-1

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