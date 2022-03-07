FIFA'dan flaş kararlar! Rusya ve Ukrayna'daki futbolcular...

FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini, tarafları finansal olarak korumak için sezon sonuna kadar otomatik olarak askıya aldı.

İşte FIFA'nın yaptığı açıklama:

FIFA: "Ukrayna kulüplerinde oynayan yabancı futbolcular ve antrenörlerin sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alınmıştır."

FIFA: "Rusya'da oynayan yabancı futbolcular ve antrenörler ile Rus kulüpleri arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmazsa tek taraflı fesih hakkı olacaktır. Fesih 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacaktır."