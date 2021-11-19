Haberler Futbol Uruguay'da Oscar Tabarez dönemi sona erdi

Uruguay'da Oscar Tabarez dönemi sona erdi

Uruguay Milli Takımı'nda bir devir sona erdi. 2006 yılından beri takımı çalıştıran Oscar Tabarez ile yollar ayrıldı. Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:34
Uruguay'da Oscar Tabarez dönemi sona erdi

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Oscar Tabarez ile yollar ayrıldı.

Uruguay Futbol Federasyonu, 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce 1988-1990 yıllarında Uruguay'ı çalıştıran 74 yaşındaki Tabarez, Boca Juniors, Milan, Cagliari, Velez Sarsfield gibi ekiplerde görev yaptıktan sonra 2006'da ikinci kez milli takımın başına geçmişti.

Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maçtır kaybeden Uruguay, 14 hafta sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

DİĞER
'Destan’ oyuncuları ve ekibi basınla bir araya geldi! Merakla beklenen diziyi anlattılar
Anne ve kızı devrilen otomobilde sıkıştı! Zamanla yarış...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor