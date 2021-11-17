Arjantin - Brezilya: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arjantin Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi!

2022 Dünya Kupası Elemeleri 14. hafta maçında Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Güney Amerika'nın en güçlü iki takımının karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Arjantin'de Lionel Messi 90 dakika sahada kalırken, Brezilya'da ise Neymar sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

Mücadelenin ardından Brezilya 35 puana yükselerek gruptaki liderliğini korudu.

Arjantin ise puanını 292a çıkararak, Brezilya'nın ardından Güney Amerika elemelerinden Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ikinci ülke oldu.