UFEF (Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu) ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya Grubu'nun iki dev markası Fotomaç ve Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ve Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) başladı. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de katılımcı olarak yer aldığı töreni haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu canlı izlemek için tıklayın...

NİHAT ÖZDEMİR:

Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın, UEFA gelirlerinin üçte birini kullanma şartını üçte ikiye yükselttik.

Öncelikli hedefimiz Dünya Kupası için play-off oynamak. Önümüzdeki 2 maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı yaşaması halinde umarım play-off kapısı açılacak.

"MHK BAŞKANI 1-2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

MHK için Kulüpler Birliği ile ortak 5 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Sistemin nasıl gelişeceğini, adaletli tayin, akraba ilişkileri, bütün detaylarına kadar çalışma yapılıyor. 1-2 gün içerisinde yeni MHK başkanını atayacağız.

YABANCI OYUNCU AÇIKLAMASI...

Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik.

"BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİR"

Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın futbol bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'ni oynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU:

Tüm verilere baktığımızda futbol endüstrisinin küresel bir daralmada olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalarda gençlerin kendilerini taraftar olarak nitelendirmediği görülüyor. Yüzde 40'ı hiç spor müsabakası izlememiş.

Bu oran dünyada tüm spor liglerini ilgilendiyor. Süper Lig olarak imaj yönetimi, markalama ve tanıtımına önem vermeliyiz. Spor dışı gündemleri bir an evvel dışarı çıkarmalıyız.

Sportif yatırım, finansal konularda sürdürülebilir bir politikaya ihtiyacımız var. Son yıllarda pastanın küçüldüğünü görüyoruz. Daha önce kulüplerimiz 'Biz yarışmacı takımız' diyerek öz kaynak sistemine sırt dönmüştü.

Bugün bunun değiştiğini söylemek mümkün. Avrupa'ya baktığımızda da Real Madrid'den yetişme 62, Porto'dan ise 45 futbolcu var.

Futbolcular Avrupa'ya transfer olduğunda gittiği kulübe, kendisine ve ülkesine olağanüstü bir katkı sağlıyor. Örneğin Portekiz için Ronaldo'dan daha iyi bir reklam olamayacağını biliyoruz.

Altyapı ve tesisleşme anlamında her zaman elimizi taşın altına koyduk. Futbolu caddelerden yeşil sahalara taşıdık ve mahalle tipi tesisleri devlet olarak bizzat inşa ettilk.

Amacımız Türk futbolunu bütün parametreleriyle zirveye taşımak. Tüm paydaşlarımızla birlikte bir ekosistemin parçasıyız. Her daim el ele vermek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek zorundayız.

Huzurlu ve sürdürülebilir bir futbol iklimini oluşturmak, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız.

AHMET AĞAOĞLU:

Yeni naklen yayın ihalesinde farklı paketlerden gelir kalemleri oluşturmayı düşünüyoruz. Tek bir paket değil, 7-8 paket halinde ihaleye çıkmayı hedefliyoruz.

Kulüp olarak gelirlerimiz yüzde 70-80 azalmış durumda. Kulüplerimizin borçlarının bir kez daha yeniden yapılandırılması gerekiyor.