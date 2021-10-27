Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama! O hakemler görevi bırakıyor mu?

Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılım sağladı. Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği’nin bazı hakemlerin sezon sonu görevi bırakması yönündeki haberler doğru mu?" sorusuna, "Taleplerimizi paylaştık, net olarak ifade ettik. Bir kez daha ifade edeyim; Hiçbir şekilde kişilerle alakalı olarak herhangi bir beklentimiz veya şikayetimiz söz konusu değil. Tüm şikayetimiz sistemle." şeklinde yanıt verdi.