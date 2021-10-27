TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması! İşte son durum

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu başladı. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı forumda usta spor yorumcusu Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği ile yayın ihalesi toplantısı yaptık ve yetkilileri belirledik. Bize bir danışman gerektiğini karar kıldık. Bir firma ile anlaşma yaptık. Kasım ayında yayın ihaleleri sonuç alacak. Rakamları tahmin edemem ama 2022-2023 sezonunda yeni bir firma ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.