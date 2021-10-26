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Samsunspor Konyaspor maçı CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Samsunspor Konyaspor maçı CANLI YAYINI haberimizde!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 11:23
Samsunspor Konyaspor maçı CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Samsunspor Konyaspor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

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Samsunspor Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor - Konyaspor maçı 26 Ekim Salı günü 18:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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