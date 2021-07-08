Galatasaray (U19) Kasımpaşa (U19) | A Spor Canlı izle

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Galatasaray ile Kasımpaşa U19 takımları kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
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GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı 8 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I 4 GOLLE GEÇMİŞTİ
Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükselmişti.