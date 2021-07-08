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Galatasaray (U19) Kasımpaşa (U19) | A Spor Canlı izle

Süper Lig'in U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ve Kasımpaşa U19 takımları karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, bir önceki müsabakada Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadelenin ilk 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmış, uzatmalarda skoru 4-2'ye getirerek galibiyete uzanmıştı. Galatasaray (U19) Kasımpaşa (U19) maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz. | A Spor canlı izle

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 19:55
Galatasaray (U19) Kasımpaşa (U19) | A Spor Canlı izle

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Galatasaray ile Kasımpaşa U19 takımları kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı 8 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I 4 GOLLE GEÇMİŞTİ
Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükselmişti.

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