Sincan'da gençlere müjde

Sincan Belediyesi 5 mahalleye 5 adet gençlik merkezi kazandırdı. Selçuklu Mahallesi'ndeki gençlik merkezi tamamlandı. Diğer 4 gençlik merkezi de kısa süre içinde hizmete hazır hale gelecek. Söz konusu tesisler vasıtasıyla gençler kültür, sanat ve sporla dolu dolu zaman geçirme fırsatı bulacak. Sincan Belediyesi ilçeyi sporla, sanatla buluşturuyor. FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu tamamlandı. Dev tesis hizmete girmek için gün sayarken, 5 adet gençlik merkezi yapımında da sona gelindi.

5 MAHALLEYE 5 GENÇLİK MERKEZİ

Sincan'da millet kıraathaneleri çok sevildi. Gençler ferah ve nezih ortamlarda ders çalışıp, kitap okuyup, internete girebiliyor. Gençlik merkezleri de Sincanlı gençlerin gözbebeği olmaya aday. Söz konusu merkezlerde gençler keyifli ve kaliteli vakit geçirebilecek. İçerisinde sosyal ve kültürel aktiviteler yapılabilecek. Gençler boş zamanlarda spor yapıp ders çalışabilecek. Yaklaşık 470 m2 alana sahip gençlik merkezlerine son dokunuşları yapılıyor. Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi tamamlandı. Merkezin geçici kabulü yapıldı. Tesisin önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanıyor. Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi yapım çalışmalarında ise sona gelindi. Kısa süre içinde tesisler hizmete hazır hale gelecek.

"GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçenin genç nüfusuna dikkati çekti. Gençlik merkezlerinin önemini vurgulayan Başkan Ercan, "Sincan'da ciddi bir genç nüfus var; ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 105 bine yakın gencimiz var. Yaş oranını 25'e çıkarttığınız zaman bu sayı 200 bine dayanıyor. Gençler hem şehrimizin hem ülkemizin geleceği. Onların çağa uygun, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi çok önemli. İyi yetişen gençler sayesinde ülkemiz inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. İşte bu sebeplerle gençlerimize yönelik yatırımları önemsiyoruz. Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilerken, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak projelerin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

PEYZAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Gençlerimizin sosyalleşeceği alanlar oluşturmak için faaliyete geçmeye hazırlanan Gençlik merkezlerinde peyzaj çalışmalarına da başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapımı tamamlanan merkezlerin bahçelerinde çim ekimi ve çiçek dikimi yapıyor. Merkezlerin binası kadar çevre düzenlemesine de özen gösteriliyor.