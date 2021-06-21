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Son dakika spor haberi: 'dan gayrimenkul yatırımı! Yeni evinin fiyatı...

Son dakika spor haberi: 'de forması giyen milli futbolcu , 'dan ev alıyor. 3. kez baba olmaya hazırlanan deneyimli oyuncu, Gönülbükü Konakları’ndan ev baktı ve 2 milyon euro yaklaşık (20 milyon 740 bin lira) değerindeki bir villayı çok beğendi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:16
Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz'dan gayrimenkul yatırımı! Yeni evinin fiyatı...

'nın takımında forma giyen ve takımının lig şampiyonluğunda önemli katkı veren , ülkesi 'de gayrimenkule yatırım yapıyor. Yıldız oyuncu, -'nde fiyatı 2 milyon euro olan bir villayı beğendi.

EV SAHİBİYLE EL SIKIŞTI
Futbolcu, son olarak Bodrum-Demirbükü'nde bulunan Gönülbükü Konakları'ndan ev baktı ve 2 milyon euro (20 milyon 740 bin lira) değerindeki bir villayı çok beğendi. Yılmaz'ın, ev sahibiyle el sıkıştığı ve yakında işlemleri başlatacağı söyleniyor.

3. ÇOCUK YOLDA
Eski eşiyle yeniden barışan Yılmaz, 3. kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun ve adında iki kızı var.

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