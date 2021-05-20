Haberler Futbol Juventus'un yıldızı Douglas Costa Brezilya ekibi Gremio'ya transfer oldu

'un yıldızı ekibi 'ya transfer oldu

ekiplerinden 'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 'nın yeni adresi belli oldu. Brezilyalı futbolcu altyapısında yetiştiği 'ya transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:49
Juventus'un yıldızı Douglas Costa Brezilya ekibi Gremio'ya transfer oldu

Yaz aylarının ilk sürpriz transferi gerçekleşti. Bonservisi 'ta olan Brezilyalı , altyapısından yetiştiği kulüp olan 'ya geri döndü.

ekibinin 30 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 'de kazandığı maaşın yarısından daha düşük bir ücret vereceği bildirildi. Öte yandan oyuncu için yapılan anlaşmada oynadığı maç sayısı ve başarılar karşılığında bonus maddeleri olduğu da kaydedildi.

2010'da Gremio'dan 'a 8 milyon euro bonservisle 'ya açılan Douglas Costa, 5 yıllık büyük performansının ardından 30 milyon euroya 'e imza atmıştı. 2018'de Juventus'a 40 milyona imza atan Douglas Costa daha sonra Bayern'e kiralandı.

Bu sezon toplam 22 maça çıkan Douglas Costa, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA