Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Fredy Guarin aile üyelerine saldırdığı için gözaltına alındı

Son dakika spor haberleri: Bir dönem ve 'ın transfer listesinde olan aile üyelerine saldırdığı için gözaltına alındı

Bir dönem transferde ülkemiz takımlarından ve ile adı anılan skandal bir olaya karıştı. Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 12:45
Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan Fredy Guarin aile üyelerine saldırdığı için gözaltına alındı

basınında yer alan habere göre, 34 yaşındaki oyuncu, anlaşmazlık yaşadığı babası ve diğer aile üyelerine saldırdı. Olay yerine gelen Kolombiya polisi, Guarin'i gözaltına aldı.

Polisin oyuncuyu gözaltına aldığı sırada kaydedilen ve Kolombiya basınında paylaşılan bir videoada, Guarin'in üzerinin kana bulandığı görülüyor.

Kavgaya yol açan anlaşmazlığın sebebi açıklanmazken, polis, Guarin'in olay sırasında aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

'da Saint-Etienne, 'de ise 'da oynayan Guarin, 2012-2016 yıllarında 'nın Inter takımında forma giydi. Guarin, kariyerini ülkesinin takımında sürdürüyor.

SON DAKİKA