Haberler Futbol Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Zlatan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma!

Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Zlatan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma!

Son dakika haberi: UEFA, 'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:59 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 19:59
Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Zlatan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma!

UEFA, 'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti 'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

'nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, asıllı İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

doğumlu İbrahimovic'in babası 'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten 'e göç ettiği biliniyor.

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