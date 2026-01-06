Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | EuroLeague maçı canlı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de 20. hafta heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak zorlu karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Form grafiğini yükselten Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde 3. sıradaki konumunu koruyarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Rakibi karşısında kazanarak iç sahadaki gücünü bir kez daha göstermek isteyen Fenerbahçe, galibiyet sayısını 13'e taşımayı amaçlıyor. 11 galibiyetle 7. sırada yer alan Olympiakos ise deplasmanda sürpriz peşinde.

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS BASKETBOL KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 20. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı bugün saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

