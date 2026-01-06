CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | EuroLeague maçı canlı

Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | EuroLeague maçı canlı

EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansı sürdürmeyi amaçlayan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, 3. sırada yer alıyor. Yunan ekibine karşı galibiyet sayısını 13'e çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanmanın yollarını arıyor. Olympiakos ise ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | EuroLeague maçı canlı

EuroLeague'de 20. hafta heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak zorlu karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Form grafiğini yükselten Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde 3. sıradaki konumunu koruyarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Rakibi karşısında kazanarak iç sahadaki gücünü bir kez daha göstermek isteyen Fenerbahçe, galibiyet sayısını 13'e taşımayı amaçlıyor. 11 galibiyetle 7. sırada yer alan Olympiakos ise deplasmanda sürpriz peşinde.

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS BASKETBOL KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 20. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı bugün saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-IDEFIX
Fenerbahçe-Samsunspor | CANLI İZLE
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
Tedesco: Musaba tercihi...
Thomas Reis: Süper Kupa'da olmayı hak ettik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fildişi Sahili Burkina Faso maçı bilgileri Fildişi Sahili Burkina Faso maçı bilgileri 20:15
Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor! Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor! 18:34
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 17:39
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 17:04
Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! 16:51
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 16:46
Daha Eski
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 16:35
Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! 16:33
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! 15:59
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 15:53
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30