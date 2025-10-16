CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor

Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında cuma günü başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes EuroLeague'de Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'de oynadığı 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken haftaya averajla 10. sırada girdi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR ise çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 de yenilgi yaşadı. Yunan ekibi, averajla 6. basamakta kendisine yer buldu.

İKİ TAKIM ARASINDA EUROLEAGUE'DEKİ 40. MAÇ

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR ile EuroLeague'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

Nisan 2005'ten bu yana oynanan 39 maçta lacivert-beyazlılar 17, Yunanistan ekibi ise 22 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 75-67'lik skorla Panathinaikos oldu.

AVRUPA'DA 880. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 880. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 879 karşılaşmada 496 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu EuroLeague'de ise 632. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 631 maçın 339'unu kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

REKLAM - Türk Telekom
Barış Alper için olay iddia! Devre arasında...
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
5G ihalesinde en yüksek teklif belli oldu! İşte kazanan firmalar | Ne zaman hizmete girecek?
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü!
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! 11:03
PSG - Real Madrid maçı detayları! PSG - Real Madrid maçı detayları! 10:47
Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... 10:41
İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı 10:07
Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! 09:55
Daha Eski
Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! 09:50
G.Saray'da Icardi ve Sane için kritik karar! G.Saray'da Icardi ve Sane için kritik karar! 09:30
Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle... Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle... 09:16
Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 08:08
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18