Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan yönetiminde son 3 maçını da kaybetmeyen yeşil-siyahlılar, güçlü rakibine karşı serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Kocaelispor 18 puanla 8. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Kasımpaşa ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak İstanbul ekibinin 13 puanı bulunuyor. Peki, Kocaelispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 09:17
Kocaelispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında perde, heyecan dolu bir mücadeleyle Kocaeli'de açılıyor. Son 3 maçını kaybetmeyerek toparlanma sinyalleri veren Kocaelispor, Selçuk İnan önderliğinde seyircisi önünde kazanarak çıkışını güçlendirmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, 18 puanla 8. sırada yer alırken, iç sahada seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşı tarafta ise yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kasımpaşa var. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, kötü gidişata dur demek ve zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek için sahaya çıkacak. Peki, Kocaelispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Kocaelispor-Kasımpaşa maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

"Bireysel çöküş"
Üründül'den maç sonu flaş yorum!
