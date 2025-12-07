Kocaelispor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında perde, heyecan dolu bir mücadeleyle Kocaeli'de açılıyor. Son 3 maçını kaybetmeyerek toparlanma sinyalleri veren Kocaelispor, Selçuk İnan önderliğinde seyircisi önünde kazanarak çıkışını güçlendirmek istiyor. Yeşil-siyahlılar, 18 puanla 8. sırada yer alırken, iç sahada seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Karşı tarafta ise yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Kasımpaşa var. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, kötü gidişata dur demek ve zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek için sahaya çıkacak. Peki, Kocaelispor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Kocaelispor-Kasımpaşa maçı 7 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.