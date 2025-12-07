Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında başkentte Gençlerbirliği ile Karagümrük arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverleri bekliyor. Gençlerbirliği, son haftalardaki istikrarsız gidişatı tersine çevirmek ve alt sıralardan hızla uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 5 maçta yalnızca bir kez kazanabildi ve 11 puanla 17. sırada yer alıyor. Karşı tarafta ise sezona istediği başlangıcı yapamayan, ligin son sırasına demir atan Fatih Karagümrük bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı 7 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.